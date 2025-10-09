Поиск

Кабмин предложил расширить перечень имущества, которое нельзя изымать у многодетных за долги

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня имущества, которое нельзя взыскать за долги у многодетных семей.

Законопроект (№ 1036793-8) размещен в четверг в электронной базе документов Госдумы. Изменения предлагается внести в статью 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ, которой установлен перечень имущества, защищенного от взыскания. В частности, сейчас запрещено отбирать у должников единственное жилье, за исключением заложенного в ипотеку.

Согласно поправкам, предлагается запретить обращать взыскание на участки земли, предоставленные многодетной семье федеральными или местными властями в качестве меры соцподдержки. Этот запрет распространяется и на долю в праве собственности на такой участок. Однако исполнительский иммунитет не будет распространяться на участки, если они заложены в ипотеку.

Кроме того, в случае принятия упомянутых поправок в статью 446 ГПК РФ, иммунитет от взыскания получит и единственный автомобиль в многодетной семье.

