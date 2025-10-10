Поиск

Более 40 тайников с оружием обнаружено в Запорожской и Херсонской областях за месяц

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили об обнаружении за месяц в Херсонской и Запорожской областях более 40 тайников с оружием и боеприпасами, а также о задержании 450 человек, подозреваемых в различных нарушениях, в том числе режима военного положения.

"Обнаружено свыше 40 тайников с боеприпасами и вооружением. В числе изъятого - 53 реактивных снаряда, 32 авиационные бомбы, противотанковый ракетный комплекс, около 70 артиллерийских и танковых снарядов, более 100 мин различного типа, 200 выстрелов к гранатомётам, свыше 660 гранат и 180 запалов к ним, а также около 20 килограммов взрывчатых веществ", - сообщили в ведомстве.

В ходе специальных мероприятий были задержаны и переданы правоохранительным органам более 450 человек, "подозреваемых в нарушении режима военного положения, совершении уголовных и административных правонарушений".

Из незаконного оборота изъяты 22 единицы стрелкового оружия и более 22 тысяч единиц боеприпасов к ним.

