Из горящего дома в Сосновоборске в Красноярском крае эвакуировались 200 человек

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Двести человек эвакуировались из загоревшегося жилого дома в Сосновоборске (Красноярский край), сообщает МЧС России в субботу.

"В городе Сосновоборске загорелась квартира в пятиэтажке. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек", - говорится в сообщении министерства.

Ранее ГУ МЧС России по региону сообщало, что пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Сосновоборске, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м.