Аэропорты Волгограда, Казани и Нижнекамска возобновили обслуживание рейсов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск рейсов сняты в аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в субботу.

"Аэропорты Волгоград, Казань, Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли: два самолета, выполнявших рейсы в Казань, и один, совершавший полет в Нижнекамск, добавил Кореняко.