Военные заявили об ударах по связанным с ВСУ транспортным и топливно-энергетическим объектам

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, связанным с вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения вооружения и военной техники", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, за минувшие сутки ударам подверглись позиции армии Украины 148 районах.

Российские военнослужащие в течение суток сбили 95 беспилотников ВСУ, сообщает министерство.



