В Белгородской области при падении обломков сбитого БПЛА ранен мужчина

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Головчино Грайворонского округа при падении обломков сбитого FPV-дрона пострадал мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ в регионе погиб мужчина, еще четверо пострадали.