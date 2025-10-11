Поиск

В Белгородской области при падении обломков сбитого БПЛА ранен мужчина

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Головчино Грайворонского округа при падении обломков сбитого FPV-дрона пострадал мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ в регионе погиб мужчина, еще четверо пострадали.

