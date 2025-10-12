Поиск

Помощник президента РФ сообщил о продолжающихся контактах с США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Контакты между РФ и США по закрытым каналам продолжаются, они могут быть незаметны, но рано или поздно будут заметны, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Они (контакты между РФ и США - ИФ) продолжаются. Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи, они, может быть, незаметны, но рано или поздно будут заметны. Работа идет", - сказал помощник главы государства в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого он разместил в своем Телеграм-канале.

"Если говорить по вопросам урегулирования украинского конфликта, то путеводной звездой являются те договоренности, которых два президента достигли в Анкоридже", - пояснил Ушаков.

По его словам, "чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться, нужно убеждать людей". "Пока не очень все убеждаются. Но то, что это является основой возможного регулирования, - это точно", - подчеркнул помощник президента.

Юрий Ушаков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера "Трансконтейнера" и FESCO Исурина

Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера "Трансконтейнера" и FESCO Исурина

Арестован глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь

Военная операция на Украине

За ночь над тремя регионами РФ сбили 32 украинских беспилотника

МВД РФ окажет помощь 800 депортированным из Латвии россиянам

Что произошло за день: суббота, 11 октября

Военная операция на Украине

Средства ПВО за ночь перехватили 42 беспилотника над шестью регионами России

Четыре летевших в Самару и Саратов самолета ушли на запасные аэродромы

Четыре летевших в Самару и Саратов самолета ушли на запасные аэродромы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7347 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2445 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });