Помощник президента РФ сообщил о продолжающихся контактах с США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Контакты между РФ и США по закрытым каналам продолжаются, они могут быть незаметны, но рано или поздно будут заметны, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Они (контакты между РФ и США - ИФ) продолжаются. Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи, они, может быть, незаметны, но рано или поздно будут заметны. Работа идет", - сказал помощник главы государства в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого он разместил в своем Телеграм-канале.

"Если говорить по вопросам урегулирования украинского конфликта, то путеводной звездой являются те договоренности, которых два президента достигли в Анкоридже", - пояснил Ушаков.

По его словам, "чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться, нужно убеждать людей". "Пока не очень все убеждаются. Но то, что это является основой возможного регулирования, - это точно", - подчеркнул помощник президента.