"Деловая Россия" просит после 1 ноября сохранить ставки утильсбора для купленных в августе-октябре за рубежом иномарок

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" попросила вывести из-под действия новых правил исчисления утильсбора, которые могут вступить в силу с 1 ноября 2025 года, уже купленные за рубежом, но еще не ввезенные в страну до этой даты автомобили.

Соответствующие предложения содержатся в письме председателя "Деловой России" Алексея Репика в адрес первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, с содержанием которого ознакомился "Интерфакс".

В сентябре Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, в котором были предложены изменения в действующее 1291-е постановление, регламентирующее расчет утильсбора. Поправки предполагают, что для расчета размера сбора теперь будут использоваться не только возраст автомобиля и объем его двигателя, но и мощность двигателя - базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

"Все большим спросом пользуются высокомощные транспортные средства с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды. В связи с этим расчет утильсбора на основании одного показателя - объема двигателя - теряет актуальность", - поясняли в Минпромторге.

Для физических лиц, которые ввозят автомобиль в РФ для личного пользования, было предложено сохранить льготные коэффициенты на транспортные средства мощностью до 160 лошадиных сил (3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. за автомобиль старше трех лет). Как отмечали в Минпромторге, это самые востребованные категории автомобилей, на которые приходится порядка 90% автопарка, впервые зарегистрированного в стране за последние пять лет.

Репик в письме Мантурову пишет, что введение новых правил исчисления утильсбора с 1 ноября, с одной стороны, окажет поддержку официальным автодилерам и защитит покупателей автомобилей от "серых" схем импорта. Вместе с тем в "Деловой России" видят "обеспокоенность бизнес-сообщества и потребителей" решением о новых правилах исчисления сбора, которое "принимается в неоднозначный для авторынка период".

"Сейчас, в конце календарного года, у покупателей наблюдаются большие затруднения с доставкой и прохождением таможенных процедур, связанные со множеством объективных факторов. Так средний срок поставки автомобиля из-за рубежа после его оплаты, по данным экспертов, занимает от 30 календарных дней", - говорится в тексте письма.

Многие сделки по оплате иномарок, которые подпадают под действие льготного коэффициента утильсбора по действующим правилам, были заключены уже после публикации Минпромторгом РФ проекта постановления о новых правилах исчисления утильсбора на портале regulation.gov.ru, несмотря на то что о предполагаемых сроках вступления поправок в силу было объявлено заранее, отмечают в "Деловой России".

"Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке столкнулись и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, просим вас, Денис Валентинович, рассмотреть возможность отсрочки вступления данной меры на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года", - говорится в письме Репика в адрес первого вице-премьера.

