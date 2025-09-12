Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Методика расчета утилизационного сбора в отношении производимых и ввозимых в РФ автомобилей может с 1 ноября 2025 года быть дополнена привязкой к мощности двигателя с введением прогрессивной шкалы. При этом, как и ожидалось, льготная ставка сбора для физлиц продолжит действовать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил.

Проект соответствующего постановления правительства подготовлен Минпромторгом РФ в ответ на обращение ассоциации "Объединение автопроизводителей России" (ОАР).

"На данный момент в отношении легковых автомобилей установлены коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора в зависимости от объёма двигателя и года выпуска. При этом все большим спросом пользуются высокомощные транспортные средства с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды. В связи с этим расчет утильсбора на основании одного показателя - объема двигателя - теряет актуальность", - прокомментировали в пресс-службе Минпромторга подготовленные изменения в 1291-е постановление правительства (регламентирует расчет утильсбора).

Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка утильсбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Дополнительные показатели затронут легковые автомобили (категория М1).

Для физических лиц, которые ввозят автомобиль в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на транспортные средства мощностью до 160 лошадиных сил (3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше 3-х лет). Как отмечают в Минпромторге, это самые востребованные категории автомобилей: по данным оператора системы электронных паспортов, на них приходится около 88% от общего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет.

Изменения, в случае утверждения, вступят в силу с 1 ноября 2025 года и не отразятся на автовладельцах, которые уже оплатили утильсбор на иномарку по действующим правилам до вступления в силу новой нормы.

В начале сентября стало известно, что ОАР, объединяющее крупнейших отечественных автопроизводителей, обратилось в Минпромторг с предложением скорректировать методику начисления утильсбора в сторону привязки к мощности двигателя и просьбой пресечь организованный продавцами "серый" импорт автомобилей через ввоз на физлиц.

Соответствующее письмо за подписью главы "КАМАЗа" и председателя совета ассоциации ОАР Сергея Когогина, президента УК группы "ГАЗ" Вадима Сорокина и гендиректора "Соллерса" Николая Соболева было направлено в адрес главы Минпромторга РФ Антона Алиханова. В документе, с которым ранее ознакомился "Интерфакс", автопроизводители указывали, что широкое распространение, в том числе в китайских автомобилях, получили турбо-двигатели, которые при незначительном объеме (в среднем 1,5 л) имеют более высокую мощность. Кроме того, растет количество гибридных автомобилей, конструкция которых предусматривает двигатель внутреннего сгорания (ДВС) с небольшим объемом (порядка 1,5 л).

"В результате сложилась ситуация, когда одинаковой суммой утилизационного сбора облагаются автомобили кардинально разных ценовых категорий, если они имеют сравнительно небольшой объем двигателя. Например, бюджетный седан Changan Alsvin с рекомендуемой розничной ценой 1,85 млн руб. и объемом двигателя 1,48 л (мощность 98 л.с.) облагается утильсбором в размере 677,4 тыс. руб. Такой же размер утилизационного сбора предусмотрен для автомобиля BMW Х3 с рекомендуемой розничной ценой 8 млн руб. и объемом двигателя 1,99 л (мощность 255 л.с.) и для последовательного гибрида Aito M9 с рекомендуемой розничной ценой 10 млн руб. и мощностью 496 л.с.", - говорилось в письме.

Ассоциация также отмечала, что предусмотренные сейчас постановлением N1291 льготные ставки утильсбора для физлиц (3,4 тыс. руб. при ввозе нового автомобиля и 5,2 тыс. руб. - при ввозе машины с пробегом старше 3 лет) в сочетании с действующей системой расчета утильсбора по объему двигателя привели к значительному росту доли импорта "на физиков". Речь идет в том числе о дорогостоящих люксовых автомобилях с небольшим объемом турбо-двигателя, а также с электро- и гибридными силовыми установками.

По оценке ОАР, если в 2024 году помесячная доля автомобилей, ввозимых в РФ на физических лиц, в общем объеме импорта составляла 1-50%, то в 2025 году - уже 50-70% и более.