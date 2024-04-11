НОВАТЭК в I квартале увеличил добычу газа до 21 млрд кубометров

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в первом квартале 2024 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,2% в годовом исчислении - до 21,12 млрд кубометров газа, сообщила компания.

Реализация газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), составила 21,47 млрд куб. м, что на 3,8% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2023 года.

Добыча жидких углеводородов выросла на 12,2% - до 3,46 млн т. При этом общий объем реализации жидких углеводородов составил 4,3 млн тонн, что на 11% выше показателя за первый квартал 2023 года.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК снизился на 2,8% и составил 3,3 млн тонн. На комплексе в Усть-Луге объем переработки стабильного газового конденсата снизился на 23,4% и составил 1,4 млн тонн. Как сообщалось, в январе комплекс в Усть-Луге останавливался на несколько дней после "возгорания в результате внешнего воздействия".

По состоянию на 31 марта 2024 года 0,2 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 1,2 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.