Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

НОВАТЭК в I квартале увеличил добычу газа до 21 млрд кубометров

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в первом квартале 2024 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,2% в годовом исчислении - до 21,12 млрд кубометров газа, сообщила компания.

Реализация газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), составила 21,47 млрд куб. м, что на 3,8% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2023 года.

Добыча жидких углеводородов выросла на 12,2% - до 3,46 млн т. При этом общий объем реализации жидких углеводородов составил 4,3 млн тонн, что на 11% выше показателя за первый квартал 2023 года.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК снизился на 2,8% и составил 3,3 млн тонн. На комплексе в Усть-Луге объем переработки стабильного газового конденсата снизился на 23,4% и составил 1,4 млн тонн. Как сообщалось, в январе комплекс в Усть-Луге останавливался на несколько дней после "возгорания в результате внешнего воздействия".

По состоянию на 31 марта 2024 года 0,2 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 1,2 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

НОВАТЭК Пуровский ЗПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Активы ГК "Ариант" перешли в собственность государства

КТК возобновил отгрузку нефти после планового техобслуживания

Бюджет может получить 100 млрд рублей от продажи переданных казне активов в 2023-24 годах

Силуанов оценил меры из послания президента более чем в 1 трлн рублей в год

Силуанов оценил меры из послания президента более чем в 1 трлн рублей в год

Просрочки по кредитным картам в США достигли рекорда в IV квартале 2023 года

Просрочки по кредитным картам в США достигли рекорда в IV квартале 2023 года

Суд отказал в аресте имущества 8 экс-руководителей банка "Миръ" на 1,4 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });