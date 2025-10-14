Что произошло за день: вторник, 14 октября

Отсрочка по новому утильсбору, суд по делу Виктора Момотова, переворот на Мадагаскаре

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок на месяц, до 1 декабря. С соответствующей просьбой ранее обращалась общественная организация "Деловая Россия".

- Возбуждено дело о захвате власти и организации террористического сообщества против признанного иноагентом Михаила Ходорковского и других учредителей признанного нежелательным "Антивоенного комитета России".

- Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Виктору Момотову, взысканы в доход РФ. Как ожидается, решение будет обжаловано защитой.

- Минфин РФ предложил создать вторую в Сибири игорную зону. Ее предлагается организовать в Республике Алтай. Между тем глава региона Андрей Турчак сообщил, что в республике предлагается запретить продажу алкоголя по выходным.

- ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей". Служба удовлетворила ходатайство ООО "Земун" по приобретению 99% в компании ООО "РБФ Ритейл", принадлежащей менеджерам сети "О'Кей".

- Первый контейнерный транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути. Путь следования через российскую Арктику занял 20 дней, что практически вдвое меньше, чем при использовании традиционных южных маршрутов.

- Военные на Мадагаскаре взяли власть в свои руки. По данным СМИ, президент после объявления импичмента спешно покинул страну на французском военном самолете.

- Солнце выбросило один из крупнейших за год протуберанцев. Плазменное волокно пройдёт точно между планетами Меркурий и Земля, ни одна из которых в итоге задета не будет.

- Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин. Ему было 68 лет.