ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ООО "Земун" по приобретению 99% в компании ООО "РБФ Ритейл", принадлежащей менеджерам сети гипермаркетов "О'Кей", говорится в сообщении службы.

Ранее ФАС согласовала приобретение 99,56% ООО "О'Кей"(юрлицо управляет сетью одноименных гипермаркетов - ИФ).

"После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов", - заявили в ФАС.

ООО "Земун" зарегистрировано в феврале 2024 года. С апреля 2025 года владельцем компании является Ольга Запорожец, до этого юрлицо принадлежало ООО "Космарт Солюшен".

ООО "РБФ Ритейл" - компания, косвенно принадлежащая менеджерам сети гипермаркетов. 99% юрлица находится в собственности ООО "РБФ", где, в частности, совладельцем выступает гендиректор сегмента гипермаркетов Константин Арабидис и другие менеджеры, говорится в данных ЕГРЮЛ.

В конце августа 2025 года газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что ритейлер "Лента" намерена приобрести гипермаркеты "О'Кей". Источник газеты в "О'кей" сообщал, что процесс продажи гипермаркетов "несколько затянулся", компания ожидала решения правкомиссии, которая должна одобрить сделку по продаже гипермаркетов российскому топ-менеджменту. Компания намерена завершить реструктуризацию бизнеса до конца 2025 года.

В конце 2024 года "О'Кей" (O'KEY Group S.A.) принял решение о продаже бизнес-сегмента гипермаркетов его менеджменту. Продажа гипермаркетов "отвечает наилучшим интересам группы и всех ее акционеров", говорилось в сообщении.