Поиск

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О’Кей"
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ООО "Земун" по приобретению 99% в компании ООО "РБФ Ритейл", принадлежащей менеджерам сети гипермаркетов "О'Кей", говорится в сообщении службы.

Ранее ФАС согласовала приобретение 99,56% ООО "О'Кей"(юрлицо управляет сетью одноименных гипермаркетов - ИФ).

"После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов", - заявили в ФАС.

ООО "Земун" зарегистрировано в феврале 2024 года. С апреля 2025 года владельцем компании является Ольга Запорожец, до этого юрлицо принадлежало ООО "Космарт Солюшен".

ООО "РБФ Ритейл" - компания, косвенно принадлежащая менеджерам сети гипермаркетов. 99% юрлица находится в собственности ООО "РБФ", где, в частности, совладельцем выступает гендиректор сегмента гипермаркетов Константин Арабидис и другие менеджеры, говорится в данных ЕГРЮЛ.

В конце августа 2025 года газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что ритейлер "Лента" намерена приобрести гипермаркеты "О'Кей". Источник газеты в "О'кей" сообщал, что процесс продажи гипермаркетов "несколько затянулся", компания ожидала решения правкомиссии, которая должна одобрить сделку по продаже гипермаркетов российскому топ-менеджменту. Компания намерена завершить реструктуризацию бизнеса до конца 2025 года.

В конце 2024 года "О'Кей" (O'KEY Group S.A.) принял решение о продаже бизнес-сегмента гипермаркетов его менеджменту. Продажа гипермаркетов "отвечает наилучшим интересам группы и всех ее акционеров", говорилось в сообщении.

ФАС О'Кей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 3,6%

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель

СП указала на завышение прогнозов собираемости по налогу на прибыль и НДС в поправках к бюджету на 2025 год

СП указала на завышение прогнозов собираемости по налогу на прибыль и НДС в поправках к бюджету на 2025 год

Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

Профицит внешней торговли РФ в августе упал на 41% м/м, до $7,5 млрд

СП сообщила об отсутствии финансового обоснования отмены льготы по НДС для обслуживания банковских карт

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2456 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7356 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });