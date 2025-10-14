Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы во вторник в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства свыше 100 объектов недвижимости, принадлежащих судье Верховного суда в отставке Виктору Момотову, передает корреспондент "Интерфакса".

Решение суда подлежит немедленному исполнению, как того ранее запросила прокуратура.

Как ожидается, решение будет обжаловано защитой.

В ходе прений сторон прокурор заявил, что показания Момотова и доводы защиты "постоянно путались между собой, менялись и оставили больше вопросов, чем их было до судебного разбирательства".

Момотов, в свою очередь, сказал, что "никакими доказательствами не подтверждается изложенное в материалах дела". Он назвал позицию прокуратуры "несостоятельной и недоказанной". "Я никогда не занимался предпринимательской деятельностью. Доводы прокуратуры о неуплате налогов с моей стороны не отвечают действительности", - отметил Момотов.

Во вторник суд также заслушал свидетеля, который утверждал о связях экс-судьи ВС с криминальными группировками.

По словам представителя прокуратуры, Момотов в 2010 году получил от группировки "Покровские" земельный участок в качестве благодарности за содействие в принятии судебного решения.

Судья ВС в отставке, в свою очередь, сообщил, что свидетель был его студентом, позднее был приговорен и, поскольку "недоволен судебной системой, он будет оговаривать".

В ходе заседания по ходатайству прокуратуры суд приобщил к материалам дела сведения ФНС, допросы свидетелей, справку о совместном пересечении госграницы Момотовым и соответчиком по делу Андреем Марченко, а также приговоры по уголовным делам за организацию проституции в сети отелей Marton в Нижнем Новгороде, Волгограде, Калининграде. Как полагает надзор, эта деятельность велась "на системной основе".

"Среди причастных к занятиям проституцией также были выявлены и несовершеннолетние", - сказал прокурор.

В минувшем сентябре Генпрокуратура направила в Останкинский суд Москвы иск к Момотову. В нем надзорное ведомство просило обратить в доход государства более 100 земельных участков и нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

Генпрокуратура считает, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда РФ "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

Судья в отставке отвергает претензии Генпрокуратуры, в ходе суда он заявил, что бизнесом не занимался и не злоупотреблял полномочиями.

Помимо Момотова, ответчиками выступают Андрей и Иван Марченко, на которых, по мнению надзорного ведомства, и было оформлено имущество.

После подачи иска Момотов обратился в комиссию для проверки сведений о якобы нарушении им антикоррупционного законодательства.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Момотова в связи с его заявлением об отставке.

6 октября Момотова исключили из Комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году был избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. Как сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к ВС РФ, Момотов подал прошение об отставке с поста председателя Совета судей по собственному желанию.