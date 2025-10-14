Поиск

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова проработает отсрочку введения новых правил расчёта утильсбора на ввозимые из-за рубежа легковые автомобили, которые ранее анонсировались к вступлению в силу с 1 ноября текущего года, сообщили "Интерфаксу" в секретариате Мантурова.

С соответствующей просьбой к Мантурову обращалась общественная организация "Деловая Россия". Рассмотрев ее обращение, первый вице-премьер поручил Минпромторгу "оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчёта утилизационного сбора на легковые автомобили".

Как сообщалось, в сентябре Минпромторг подготовил проект постановления правительства, в котором были предложены изменения в действующее 1291-е постановление, регламентирующее расчет утильсбора. Поправки предполагают, что для расчета размера сбора теперь будут использоваться не только возраст автомобиля и объем его двигателя, но и мощность двигателя - базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

"Все большим спросом пользуются высокомощные транспортные средства с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды. В связи с этим расчет утильсбора на основании одного показателя - объема двигателя - теряет актуальность", - поясняли ранее в Минпромторге.

Для физических лиц, которые ввозят автомобиль в РФ для личного пользования, было предложено сохранить льготные коэффициенты на машины с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил (3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. за автомобиль старше 3-х лет). Как отмечали в Минпромторге, это самые востребованные категории автомобилей, на которые приходится порядка 90% автопарка, впервые зарегистрированного в стране за последние пять лет.

Глава "Деловой России" Алексей Репик в письме Мантурову сообщал, что введение новых правил исчисления утильсбора с 1 ноября, с одной стороны, окажет поддержку официальным автодилерам и защитит покупателей от "серых" схем импорта, но обращал внимание и на "обеспокоенность бизнес-сообщества и потребителей" решением о нововведениях, которое "принимается в неоднозначный для авторынка период". В письме говорилось, что многие сделки по оплате иномарок, которые подпадают под действие льготного коэффициента по действующим правилам, были заключены после публикации проекта постановления на портале regulation.gov.ru, хотя о предполагаемых сроках вступления постановления в силу было объявлено заранее.

"Ажиотажный спрос повлиял на загрузку пограничных пропускных пунктов - сформировались очереди, из-за которых срок доставки автомобиля мог увеличиться на несколько недель. Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам", - отмечают в секретариате Мантурова.

"Деловая Россия" в своем письме на имя перевого вице-премьера уточняла, что отсрочка вступления в силу новых правил утильсбора необходима для завершения оформления таможенных процедур по сделкам, совершенным в августе-октябре.

