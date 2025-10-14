Военные на Мадагаскаре взяли власть в свои руки

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Мадагаскара заявили, что взяли власть в стране после того, как ее покинул президент Андри Радзуэлине, сообщили во вторник западные СМИ.

"Мы взяли власть", - цитируют СМИ полковника Микаэля Рандрианирину, который выступил в эфире национального радио.

Он заявил, что военные распускают все государственные институты, кроме нижней палаты парламента. Она, в свою очередь, проголосовала за импичмент президента 130 голосами депутатов при одном незаполненном бюллетене.

По данным СМИ, президент Мадагаскара после объявления импичмента спешно покинул страну на французском военном самолете. Он также выпустил указ о роспуске нижней палаты парламента.

Массовые протесты на острове начались 22 сентября. Поводом стали систематические отключения энергии и водоснабжения. Полиция была вынуждена применить силу, 29 сентября президент объявил о роспуске правительства.