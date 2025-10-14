Запуск белорусско-российского спутника запланирован на 2028 год

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Запуск белорусско-российского спутника предварительно намечен на 2028 год, сообщил журналистам директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой.

"Россия делает платформу, обеспечивает запуск, а Белоруссия делает телескоп и наземную инфраструктуру. Предварительно запуск запланирован на 2028 год", - сказал Золотой, которого цитирует госагентство БелТА.

Он напомнил, что в 2012 году был запущен первый белорусский аппарат дистанционного зондирования Земли на российской платформе.

"Этот успешный опыт международной кооперации дал свой результат. Сейчас на орбите летает большая совместная с Россией орбитальная группировка спутников, которая обеспечивает наши страны космическими снимками с разрешением 2 м.", - пояснил Золотой.

Он пояснил, что дальнейшим развитием данного направления и становится создание космического аппарата сверхвысокого разрешения 35 см. "Здесь та же самая кооперация", - сказал Золотой.

По его словам, аппарат будет иметь ряд уникальных функций. Так, для того, чтобы сделать 3D-модель местности, как правило, используется стереосъемка, то есть два снимка под углом.

"Но когда мы хотим сделать 3D-модель города, где у нас плотная застройка, там возникает область тени, и двух снимков недостаточно. Наш аппарат будет делать три снимка одновременно, и можно будет строить точные 3D-модели городов. Соответственно, спектр задач, которые будет решать этот спутник, существенно расширяется", -отметил Золотой.

"Кроме того, у нас будет возможность с высоты 500 км снять полутораминутный фильм с разрешением 0,4 м. Это направление абсолютно новое и имеет достаточно большие перспективы использования", - заявил ученый.