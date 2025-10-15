Поиск

"Газпром нефтехим Салават" работает штатно после ряда атак БПЛА

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - "Газпром нефтехим Салават" работает штатно после нескольких атак БПЛА, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Предприятие пережило несколько террористических атак с использованием БПЛА. Их последствия оперативно устранены. Завод работает в штатном режиме", - написал он в Telegram.

Хабиров посетил предприятие, обсудил антитеррористическую защищенность и дальнейшее развитие нефтехимического комплекса.

"Газпром нефтехим Салават" дважды был атакован БПЛА в сентябре. После атаки 24 сентября на предприятии возник пожар.

"Газпром нефтехим Салават " осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер".

