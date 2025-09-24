На "Газпром нефтехим Салавате" локализовали пожар после удара БПЛА

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пожар, возникший после атаки беспилотников на "Газпром нефтехим Салавате", локализован, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Башкирии.

"На установке на предприятии "Газпром нефтехим Салават" пожар локализован на площади 50 кв. м. Тушение продолжается", - сказал врио начальника пресс-службы управления Андрей Зайцев.

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее сообщил, что "Газпром нефтехим Салават" был атакован БПЛА и там начался пожар.

По данным властей, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы для жителей города также нет. Все показатели экологической безопасности - в пределах нормы.

18 сентября предприятие атаковали два беспилотника самолетного типа. Тогда сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение.

"Газпром нефтехим Салават " осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер".

Единственным владельцем ГНС является ООО "Газпром добыча Тамбей" (входит в группу "Газпром"), разрабатывающее Тамбейскую группу месторождений на севере полуострова Ямал.