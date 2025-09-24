На "Газпром нефтехим Салавате" ликвидировали пожар после удара БПЛА

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пожар на предприятии "Газпром нефтехим Салават", возникший в результате террористической атаки БПЛА, полностью ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Башкирии.

"На установке на предприятии "Газпром нефтехим Салават" горение полностью ликвидировано в 17:40 местного времени (15:40 по Москве). Погибших и пострадавших нет", - сказал врио начальника пресс-службы ГУ МЧС Андрей Зайцев.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в среду утром, что "Газпром нефтехим Салават" был атакован БПЛА. Возник пожар.

По данным властей Салавата, угрозы для жителей города нет. Все показатели экологической безопасности - в пределах нормы.

Это не первый случай нападения на территорию предприятия. Так, 18 сентября его атаковали два беспилотника самолетного типа. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Погибших и пострадавших нет. После атаки БПЛА были произведены замеры качества атмосферного воздуха, превышений ПДК не зафиксировано.

"Газпром нефтехим Салават" осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер".