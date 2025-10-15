Лавров предостерег США от поставок Киеву ракет "Томагавк"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Возможные поставки ракет "Томагавк" Украине Вашингтоном будут означать опаснейшее обострение отношений между Россией и США, переведут ситуацию в другую плоскость, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не запрашивали встречу, чтобы убеждать администрацию США в том, что это очень опасный шаг. Исходим из того, что там сидят умные и опытные люди, которые сами все прекрасно понимают, поскольку это переведет ситуацию в совершенно другую плоскость", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ", отвечая, в частности, на вопрос, удается ли Москве убедить нынешнюю администрацию США отказаться от идеи поставок "Томагавков".

Лавров подчеркнул: "Никто из знающих людей не отрицает, что управлять такими системами могут только военнослужащие страны-производителя. Помимо превращения "войны Джо Байдена" в "войну Дональда Трампа" это будет также означать опаснейшее обострение отношений между Россией и США. Не сомневаюсь, что там это понимают".