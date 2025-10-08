МИД РФ заявил, что поставка Киеву "Томагавков" может осложнить урегулирование на Украине

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Поставка Украине дальнобойных ракет "Томагавк" существенно осложнит поиск путей урегулирования украинского кризиса, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы самым внимательным образом следим за развитием ситуации вокруг этого вопроса", - сказала Захарова на брифинге.

"Призываем к предельной сдержанности в обращении с данной в высшей степени чувствительной темой, которая может существенно осложнить поиск развязок на украинском треке", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что "соответствующее решение администрации США, если оно в конечном итоге будет принято, не только чревато закручиванием спирали конфронтации, но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям, которые только-только стали проявлять элементы возобновления двустороннего диалога".

"Надеемся, что в Вашингтоне наши сигналы будут услышаны", - заявила Захарова.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

Во вторник президент Дональд Трамп заверил, что при принятии решений по Украине, в частности, о передаче вооружений Киеву, стремится избежать эскалации конфликта. "Я не стремлюсь спровоцировать эскалацию", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме. При этом он не стал исключать, что может передать Украине ракеты Tomahawk. "Но я хочу понять, что с ними планируют делать, против кого используют (...). Мне нужно прояснить ряд вопросов", - подчеркнул Трамп. Он добавил, что в целом для себя решил, следует ли передавать такие ракеты.