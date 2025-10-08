Поиск

МИД РФ заявил, что поставка Киеву "Томагавков" может осложнить урегулирование на Украине

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Поставка Украине дальнобойных ракет "Томагавк" существенно осложнит поиск путей урегулирования украинского кризиса, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы самым внимательным образом следим за развитием ситуации вокруг этого вопроса", - сказала Захарова на брифинге.

В РоссииРябков заявил, что появление Tomahawk у Киева будет означать качественное изменение обстановкиЧитать подробнее

"Призываем к предельной сдержанности в обращении с данной в высшей степени чувствительной темой, которая может существенно осложнить поиск развязок на украинском треке", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что "соответствующее решение администрации США, если оно в конечном итоге будет принято, не только чревато закручиванием спирали конфронтации, но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям, которые только-только стали проявлять элементы возобновления двустороннего диалога".

"Надеемся, что в Вашингтоне наши сигналы будут услышаны", - заявила Захарова.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

Во вторник президент Дональд Трамп заверил, что при принятии решений по Украине, в частности, о передаче вооружений Киеву, стремится избежать эскалации конфликта. "Я не стремлюсь спровоцировать эскалацию", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме. При этом он не стал исключать, что может передать Украине ракеты Tomahawk. "Но я хочу понять, что с ними планируют делать, против кого используют (...). Мне нужно прояснить ряд вопросов", - подчеркнул Трамп. Он добавил, что в целом для себя решил, следует ли передавать такие ракеты.

МИД РФ Мария Захарова Украина США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова

Завершено расследование убийства генерала Кириллова

Завершено расследование убийства генерала Кириллова

Суд прекратил дело о банкротстве бывшего кондитера Андрея Коркунова

Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Автора проекта реконструкции вестибюля метро "Горьковская" убили в Петербурге

Прокурор заявил, что ущерб от действий экс-судьи ВС Момотова составил 500 млн руб.

Военная операция на Украине

Военные РФ уничтожили группировку ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

Росавиация изучает возможность ремоторизации SJ 100 российскими двигателями

Росавиация изучает возможность ремоторизации SJ 100 российскими двигателями
Встреча Путина и Трампа на Аляске

МИД заявил о значительном исчерпании импульса, заданного на саммите РФ-США на Аляске

МИД заявил о значительном исчерпании импульса, заданного на саммите РФ-США на Аляске
Военная операция на Украине

Девять женщин пострадали в Белгородской области из-за ракетного обстрела

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7321 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2421 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });