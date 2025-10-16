Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Туве

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксирован в четверг в 248 км к востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 23:24 мск в среду (03:24 по местному времени в четверг) землетрясения находился примерно в 32 км от границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.