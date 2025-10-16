Песков на слова Рютте о непрофессионализме летчиков РФ заявил, что некомпетентность свойственна многим деятелей Европы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Некомпетентность характерна для многих европейских деятелей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о непрофессионализме российских летчиков и моряков.

"Это говорит, что Рютте ничего не знает о наших лётчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что по многим вопросам некомпетентность - это "неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей".

Так он прокомментировал слова Рютте, который резко высказался о российских лётчиках и моряках, назвав их непрофессиональными.