Кремль заявил, что в вопросе энергоресурсов РФ нужно учитывать позицию стран, которым выгодно их покупать

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В вопросе закупки российских энергоресурсов нужно принимать во внимание позицию стран, которым выгодно их покупать у РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, президент Трамп неоднократно повторяет, что он собирается уговаривать страны не приобретать российскую нефть, но здесь нужно также принимать во внимание позицию этих стран, это вопрос выгоды для народов этих стран. Страны хотят покупать качественный продукт за меньшие деньги, Россия в состоянии это предлагать", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что если страны лишаются такого права, то нарушаются принципы свободной торговли. "Я уже не говорю о принципах ВТО, их вообще не осталось, на самом деле непонятно, чем занимается сейчас эта организация, ей нечем просто больше заниматься", - сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. По мнению американского лидера, "теперь надо, чтобы Китай сделал то же самое".

В МИД Индии в ответ на заявления Трампа подчеркнули, что власти страны при решениях относительно закупок нефти и газа ориентируются на защиту интересов индийских потребителей.

В свою очередь, представитель МИД КНР Линь Цзянь сказал, что в Пекине считают законным "торговое и энергетическое сотрудничество с другими странами, в том числе с Россией", а позиция Вашингтона по этому вопросу отрицательно сказывается на международной торговле.

Дмитрий Песков Дональд Трамп Китай США Индия
