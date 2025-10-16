Путин попросил правительство держать на контроле ситуацию в угольной отрасли

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству держать на контроле ситуацию в угольной отрасли.

"Как и любой рынок, он (угольный рынок - ИФ) цикличен, и сейчас производители угля столкнулись со снижением цен. Мы в этих условиях поддерживаем наши компании, трудовые коллективы, в том числе реструктурируем кредиты. Я прошу правительство и дальше держать ситуацию на контроле, вместе с бизнесом подстраивать инструменты поддержки", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН-2025).

Но и угольная отрасль также должна в свою очередь повышать собственную эффективность и конкурентоспособность, отметил президент.

Путин также дал задание проработать вопрос использования передовой чистой угольной генерации для обеспечения потребностей цифровой инфраструктуры, центров хранения и обработки данных.

В конце мая правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий, ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Компаниям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным предприятиям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.

В кулуарах РЭН-2025 замминистра энергетики Дмитрий Исламов заявил, что Минэнерго РФ проводит анализ эффективности мер поддержки угольной отрасли, по итогам будет принимать решение о необходимости их продления.