В Шебекине сотрудник предприятия ранен в результате атаки семи БПЛА

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области несколько населенных пунктов подверглись атакам беспилотников, ранен один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Производственное предприятие в городе Шебекино подверглось атакам семи беспилотников. В результате удара одного из них ранен сотрудник. Мужчина с баротравмой доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - написал он.

На территории предприятия повреждены складские помещения, спецтехника и оборудование.

Также в Шебекине от удара дрона в частном доме выбиты окна.

В селе Муром легковой автомобиль наехал на взрывоопасный предмет и получил повреждения. Еще один дрон атаковал сельхозпредприятие - повреждена кровля одного из помещений.

В селе Новая Таволжанка в результате атаки одного дрона поврежден частный дом, надворная постройка и автомобиль. Вторым беспилотником атаковано сельхозпредприятие - повреждены стены, кровля и оборудование.

Кроме того, по информации Гладкова, в Волоконовском районе в поселке Рай вследствие атаки беспилотника повреждены четыре легковых автомобиля и оборудование на территории коммерческого объекта. В селе Новое сброшенные с БПЛА взрывные устройства повредили крыши двух частных домов.

В городе Грайворон от ударов трех дронов повреждены кровли двух частных домов и легковой автомобиль. В селе Глотово при атаке беспилотника повреждены два легковых автомобиля. В поселке Хотмыжск дрон нанес удар по частному дому - поврежден фасад.

В поселке Ракитное дрон атаковал стоянку сельхозпредприятия, в результате чего оказался поврежден грузовик.

Поселок Красная Яруга подвергся атакам двух дронов. В коммерческом объекте выбиты окна и посечён фасад. Кроме того, осколками посечены четыре легковых автомобиля, сообщил губернатор.