Путин сказал Трампу о стратегической инициативе РФ по всей линии соприкосновения

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом отметил, что в ходе СВО Вооруженные силы РФ полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что в этих условиях Киев прибегает "к террористическим методам, наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры", на которые РФ вынуждена соответствующим образом отвечать.

Ушаков добавил, что Трамп "многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине". "Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы", - подчеркнул Ушаков.

По его словам, в этой связи Трамп упоминал "о своих успехах в урегулировании восьми других региональных конфликтов".