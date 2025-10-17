Несколько электроподстанций повреждены при атаке БПЛА в Крыму

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Несколько электроподстанций в Крыму получили повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Подробнее о времени окончания ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позже, добавил Аксенов.