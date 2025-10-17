Житель Ростовской области получил 14 лет строгого режима за подготовку диверсии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд признал жителя региона Романа Девицына виновным в подготовке к диверсии на железной дороге, сообщает пресс-служба УФСБ по области.

"Установлено, что осужденный, зная о прохождении железнодорожного состава с военной техникой и горюче-смазочными материалами, транспортируемыми министерством обороны РФ для нужд ВС РФ в зоне СВО, планировал поджечь релейный шкаф на данном участке железной дороги и создать условия для схождения железнодорожного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Девицын действовал по заданию украинских спецслужб. Реализовать задуманное у него не получилось, так как он был задержан сотрудниками УФСБ.

Фигуранту назначено 14 лет колонии строгого режима по ч.3 ст.30, ч.1 ст.281 УК РФ (подготовка к диверсии).