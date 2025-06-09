ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на заводе ОПК в Московском регионе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте двух граждан России, планировавших подрыв самодельной бомбы на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Московском регионе

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность двух граждан России, намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Московского региона", - сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанные, "действуя независимо друг от друга, посредством мессенджера Telegram инициативно установили контакт с представителями украинской, признанной Верховным судом Российской Федерации террористической организации, и по их указанию трудоустроились на один из московских заводов ОПК, где осуществили разведку и фотосъемку ключевых объектов, направив полученные кадры своим кураторам".

"С целью совершения диверсии злоумышленники изъяли из тайников компоненты и собрали самодельные взрывные устройства (СВУ). В момент проноса СВУ на территорию предприятия они были задержаны сотрудниками ФСБ России и дали признательные показания о выполнении заданий террористической организации, направленных на прекращение работы объекта ОПК", - заявили в ЦОС.

Следственной службой УФСБ по Москве и Московской области в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. Фигуранты дел арестованы.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности диверсантов, документированию в их деяниях признаков преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России, и розыску заказчиков", - сообщили в спецслужбе.

"Спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность", - подчеркнули в ЦОС.