Поиск

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на заводе ОПК в Московском регионе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте двух граждан России, планировавших подрыв самодельной бомбы на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Московском регионе

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность двух граждан России, намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Московского региона", - сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанные, "действуя независимо друг от друга, посредством мессенджера Telegram инициативно установили контакт с представителями украинской, признанной Верховным судом Российской Федерации террористической организации, и по их указанию трудоустроились на один из московских заводов ОПК, где осуществили разведку и фотосъемку ключевых объектов, направив полученные кадры своим кураторам".

"С целью совершения диверсии злоумышленники изъяли из тайников компоненты и собрали самодельные взрывные устройства (СВУ). В момент проноса СВУ на территорию предприятия они были задержаны сотрудниками ФСБ России и дали признательные показания о выполнении заданий террористической организации, направленных на прекращение работы объекта ОПК", - заявили в ЦОС.

Следственной службой УФСБ по Москве и Московской области в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. Фигуранты дел арестованы.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности диверсантов, документированию в их деяниях признаков преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России, и розыску заказчиков", - сообщили в спецслужбе.

"Спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность", - подчеркнули в ЦОС.

ОПК ФСБ Москва Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мэру Красноярска предъявили обвинение в получении более 180 млн руб. взятки

Мэру Красноярска предъявили обвинение в получении более 180 млн руб. взятки

Летом презентуют сервис Max, на базе которого планируется национальный мессенджер

В Красноярском крае произошла утечка дизельного топлива в Енисей

В Красноярском крае произошла утечка дизельного топлива в Енисей

ФСБ пресекла вывоз из РФ деталей к вертолетам Ми-8 и Ми-17

Арестован обвиняемый в убийстве вице-мэра Ставрополя Гурциева

Арестован обвиняемый в убийстве вице-мэра Ставрополя Гурциева

Ливень, град, гроза и ветер до 17 м/с ожидаются сегодня в Москве

Ливень, град, гроза и ветер до 17 м/с ожидаются сегодня в Москве

Что произошло за день: воскресенье, 8 июня

Морской пассажирский транспорт в Севастополе снова приостанавливал работу

Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе

Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6520 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2290 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });