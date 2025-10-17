В РФ данные с БПЛА планируют сделать основанием для внеплановых проверок бизнеса

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Данные, полученные контрольно-надзорными органами с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), станут отдельным основанием для проведения внеплановых проверок бизнеса, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме контрольных органов-2025 в Красноярске.

Для этого, по его словам, планируется внести соответствующие изменения в закон "О контроле".

Сейчас возможность проводить проверки с помощью беспилотников нормативно предусмотрена для таких видов контроля, как, например, земельный контроль, строительный надзор, контроль в сфере благоустройств, охотоведческий контроль и других. В этих видах контроля не менее 10% мероприятий должно быть проведено в 2026 году с подключением БПЛА.

Но Григоренко подчеркнул, что речь не идет об их повсеместном применении. "Нелинейно 10% по всем видам контроля. Абсолютно все по-разному. Не нужно запускать беспилотники в каждый магазин и проверять, есть ли уголок потребителя там или тряпочка для мытья посуды. Это не так работает. Есть определенные виды контроля, где действительно это (применение беспилотников - ИФ) дает сумасшедший эффект", - сказал он.

За девять месяцев 2025 года с помощью дронов в России было проведено 400 проверок и почти 3 тыс. профилактических мероприятий, сообщили в аппарате вице-премьера.