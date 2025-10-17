Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 октября снизится в 3 раза, до 99,1 рубля за тонну

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 22 октября составит 99,1 рубля за тонну против 318,6 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизится в три раза.

Ставки пошлин на ячмень и кукурузу останутся нулевыми.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $225,5 за тонну на пшеницу ($225,4 за предыдущий период), $193,6 - на ячмень ($196,5), $215,7 - на кукурузу ($216,4).

Новые ставки будут действовать по 28 октября включительно.

Россия ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сейчас базовая цена на пшеницу составляет 18 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.