"Росатом" готов эвакуировать в ближайшее время часть сотрудников и их семьи с АЭС "Бушер"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что подготовка к эвакуации персонала иранской АЭС "Бушер" завершена, вывоз российских граждан произойдет в ближайшее время.

"Завершена подготовка к эвакуации членов семей и части персонала в Россию. В ближайшее время их вывезут в безопасное место", - сказал он в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом" в понедельник.

"Наш приоритет в той ситуации, которая сейчас складывается в Иране - обеспечить безопасность российского персонала, работающего на строительстве блоков № 2 и 3 Бушерской АЭС. Это свыше 600 человек", - подчеркнул глава "Росатома".

По его словам, "часть персонала задействована в обслуживании и поддержании в рабочем состоянии оборудования, а также в завершении тех работ, которые не могут быть остановлены в моменте".

Ранее глава "Росатома" сообщил, что следующая эвакуация из Ирана сотрудников АЭС "Бушер" произойдет после того, как это позволит военная обстановка. Госкорпорация планирует вывезти 150-200 человек.

4 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает все вовлеченные в ситуацию вокруг Ирана стороны исходить из безусловного приоритета обеспечения безопасности АЭС "Бушер".