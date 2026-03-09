Поиск

"Росатом" готов эвакуировать в ближайшее время часть сотрудников и их семьи с АЭС "Бушер"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что подготовка к эвакуации персонала иранской АЭС "Бушер" завершена, вывоз российских граждан произойдет в ближайшее время.

"Завершена подготовка к эвакуации членов семей и части персонала в Россию. В ближайшее время их вывезут в безопасное место", - сказал он в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом" в понедельник.

В РоссииВ "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человекВ "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человекЧитать подробнее

"Наш приоритет в той ситуации, которая сейчас складывается в Иране - обеспечить безопасность российского персонала, работающего на строительстве блоков № 2 и 3 Бушерской АЭС. Это свыше 600 человек", - подчеркнул глава "Росатома".

По его словам, "часть персонала задействована в обслуживании и поддержании в рабочем состоянии оборудования, а также в завершении тех работ, которые не могут быть остановлены в моменте".

Ранее глава "Росатома" сообщил, что следующая эвакуация из Ирана сотрудников АЭС "Бушер" произойдет после того, как это позволит военная обстановка. Госкорпорация планирует вывезти 150-200 человек.

4 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает все вовлеченные в ситуацию вокруг Ирана стороны исходить из безусловного приоритета обеспечения безопасности АЭС "Бушер".

Хроника 28 февраля – 09 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран АЭС "Бушер" Росатом Алексей Лихачев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Взрыв произошел возле синагоги в бельгийском городе Льеж

"Росатом" готов эвакуировать в ближайшее время часть сотрудников и их семьи с АЭС "Бушер"

Новая группа пятен обнаружена на видимой стороне Солнца

 Новая группа пятен обнаружена на видимой стороне Солнца

Бахрейнская Bapco объявила форс-мажор по операциям после атаки на ее НПЗ

Военные США нанесли удар по очередному судну, подозреваемому в перевозке наркотиков

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 марта

Трамп заявил, что решение о прекращении операции против Ирана будет принят совместно с Израилем

 Трамп заявил, что решение о прекращении операции против Ирана будет принят совместно с Израилем

Госдепартамент США приказал дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию

Моджтаба Хаменеи избран верховным лидером Ирана

Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана

 Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 537 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8599 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });