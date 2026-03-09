Поиск

Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Россия готова работать и с европейскими покупателями углеводородов, если они обеспечат долгосрочную работу без политической конъюнктуры, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечить нам долгосрочную устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, пожалуйста. Мы никогда не отказывались. Мы готовы работать и с европейцами", - сказал он в ходе совещания по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

"Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать, и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность", - отметил Путин.

Глава государства добавил, что этот вопрос правительство РФ держит под контролем, как и ряд других.

