Путин поздравил Моджтабу Хаменеи в связи с его избранием Верховным руководителем Ирана

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил поздравления Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи по случаю его избрания Верховным руководителем Исламской Республики Иран.

Текст поздравления размещен на сайте Кремля в понедельник.

"Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний", - подчеркнул президент РФ.

"Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики. Желаю Вам успехов в решении стоящих перед Вами непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа", - говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее в понедельник иранское агентство Fars сообщило, что Верховным лидером Ирана избран Моджтаба Хаменеи - сын предыдущего главы государства Али Хаменеи. Совет экспертов Ирана подтвердил эту информацию.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) присягнул на верность Моджтабе Хаменеи.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля.



