Путин предупредил об угрозе остановки добычи нефти на Ближнем Востоке

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Добыча нефти в ряде стран Ближнего Востока рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц из-за невозможности ее экспорта ввиду блокады Ормузского пролива, считает президент РФ Владимир Путин.

"В прошлом году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти, а это порядка 14 млн баррелей в сутки. Из них около 80% направлялись в страны Тихоокеанского региона. Сейчас этот маршрут фактически закрыт. Добыча нефти, которая завязана на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц", - заявил Путин в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

Он отметил, что логистические проблемы на рынке углеводородов уже есть, из-за чего ближневосточные страны уже приступили к сокращению добычи - на фоне переполненности нефтехранилищ.

"Очевидно, что на полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас, во всяком случае сейчас, нереально. Изменение логистики не только займет долгое время, но и потребует значительных расходов на инфраструктуру, расширение морских терминалов и так далее. конечно, будет сопряжена с высокими политическими рисками, которые никуда не делись", - добавил президент РФ.

Глобальная логистика в топливно-энергетическом комплексе в условиях конфликта на Ближнем Востоке будет меняться, добавил он.

"При этом нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер, мы с вами это понимаем", - сказал Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

Это, добавил президент, очевидная вещь, и нужно исходить из этого.

И добавил: "Поэтому российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент в том числе для того, чтобы дополнительно экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками".

На это, добавил Путин, хотел бы особо обратить внимание коллег.

"Я прошу правительство и Центральный банк взять этот процесс под контроль", - сказал президент РФ.