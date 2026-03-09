Поиск

Путин предупредил об угрозе остановки добычи нефти на Ближнем Востоке

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Добыча нефти в ряде стран Ближнего Востока рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц из-за невозможности ее экспорта ввиду блокады Ормузского пролива, считает президент РФ Владимир Путин.

ЭкономикаBloomberg узнал, что Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефтиЧитать подробнее

"В прошлом году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти, а это порядка 14 млн баррелей в сутки. Из них около 80% направлялись в страны Тихоокеанского региона. Сейчас этот маршрут фактически закрыт. Добыча нефти, которая завязана на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц", - заявил Путин в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

Он отметил, что логистические проблемы на рынке углеводородов уже есть, из-за чего ближневосточные страны уже приступили к сокращению добычи - на фоне переполненности нефтехранилищ.

"Очевидно, что на полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас, во всяком случае сейчас, нереально. Изменение логистики не только займет долгое время, но и потребует значительных расходов на инфраструктуру, расширение морских терминалов и так далее. конечно, будет сопряжена с высокими политическими рисками, которые никуда не делись", - добавил президент РФ.

Глобальная логистика в топливно-энергетическом комплексе в условиях конфликта на Ближнем Востоке будет меняться, добавил он.

"При этом нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер, мы с вами это понимаем", - сказал Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

Это, добавил президент, очевидная вещь, и нужно исходить из этого.

И добавил: "Поэтому российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент в том числе для того, чтобы дополнительно экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками".

На это, добавил Путин, хотел бы особо обратить внимание коллег.

"Я прошу правительство и Центральный банк взять этот процесс под контроль", - сказал президент РФ.

Владимир Путин Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

Путин предупредил об угрозе остановки добычи нефти на Ближнем Востоке

Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

 Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

Путин поздравил Моджтабу Хаменеи в связи с его избранием Верховным руководителем Ирана

"Росатом" готов эвакуировать в ближайшее время часть сотрудников и их семьи с АЭС "Бушер"

Российские военные нейтрализовали за ночь 163 беспилотника ВСУ

Число погибших в ходе операции против Ирана американских военных выросло до восьми человек

 Число погибших в ходе операции против Ирана американских военных выросло до восьми человек

Российские военные ликидировали за вечер 34 беспилотника ВСУ

Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана

 Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана

Что произошло за день: воскресенье, 8 марта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8603 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 546 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });