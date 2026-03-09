Поиск

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

Путин о ситуации на рынке углеводородов, сокращение добычи Саудовской Аравией и первое золото Паралимпиады для российской сборной

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил, что РФ готова продавать Европе углеводороды при обеспечении работы без политической конъюнктуры. Он заверил, что Россия продолжит поставлять углеводороды странам, являющимся для нее надежными партнерами. Президент РФ также предупредил, что добыча нефти в ряде стран Ближнего Востока рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц из-за невозможности ее экспорта ввиду блокады Ормузского пролива.

- Путин поздравил Моджтабу Хаменеи в связи с его избранием Верховным руководителем Ирана.

- Саудовская Аравия начала сокращение нефтедобычи, поскольку из-за перекрытия судоходства в Ормузском проливе хранилища могут вскоре заполниться, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. При этом издание отмечает, что Иран по-прежнему перевозит значительные объемы нефти через пролив.

- Здание дома Русской культуры уничтожено в Ливане ударом израильской ракеты. Россотрудничество сообщило, что директор "Русского дома" жив и находится в безопасности.

- Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото Паралимпиады-2026. Она стала лучшей в супергиганте стоя. Гимн РФ прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года.

- Новая группа пятен обнаружена на видимой стороне Солнца. По данным ученых, четыре группы пятен за 7 и 8 марта произвели четыре слабые вспышки.

"Росатом" готов эвакуировать в ближайшее время часть сотрудников и их семьи с АЭС "Бушер"

Российские военные нейтрализовали за ночь 163 беспилотника ВСУ

 Число погибших в ходе операции против Ирана американских военных выросло до восьми человек

Российские военные ликидировали за вечер 34 беспилотника ВСУ

 Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана

