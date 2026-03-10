Поиск

Дума намерена упростить взыскание долгов с компаний и ИП по банковским услугам

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Госдума в среду планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который позволит банкам взыскивать с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) задолженность через исполнительную надпись нотариуса не только по кредитным договорам, как сейчас, но и по любым другим договорам, заключенным на основании банковской лицензии.

Соответствующая поправка, с которой ознакомился "Интерфакс", внесена ко второму чтению законопроекта № 680171-8.

Действующая редакция Основ законодательства о нотариате (ст. 90) позволяет банкам взыскивать долги без суда, через исполнительную надпись нотариуса, по кредитным договорам - при наличии в договоре условия о возможности такого взыскания. Эта норма распространяется на кредитные договоры как с физическими, так и с юридическими лицами и ИП. Законопроект предлагает включить в этот перечень и иные договоры, заключаемые кредитными организациями с юридическими лицами и ИП, предусматривающие оказание услуг на основании лицензии на осуществление банковских операций.

Норма, как и в случае с кредитными договорами, будет действовать при наличии в договоре или дополнительном соглашении условия о возможности взыскания по исполнительной надписи нотариуса. Перечень банковских операций, осуществляемых по лицензии, установлен ст. 5 закона о банках и банковской деятельности. К ним относятся привлечение вкладов, размещение средств, открытие и ведение счетов, переводы денежных средств, инкассация, купля-продажа иностранной валюты, выдача банковских гарантий, осуществление переводов без открытия счета. Таким образом, новая норма может распространиться на договоры расчетно-кассового обслуживания, эквайринга, инкассации, банковских гарантий, валютно-обменных операций.

Одновременно вводится норма о том, что нотариус сможет направлять электронные документы, включая юридически значимые сообщения, в личный кабинет юрлица на "Госуслугах". Документ считается доставленным через два дня после размещения на портале. Юрлицо вправе отказаться от такого способа получения документов через функционал личного кабинета на портале.

Кроме того, законопроект унифицирует срок предъявления исполнительной надписи к принудительному исполнению. Сейчас он составляет три года, если взыскателем или должником является гражданин, и один год, если обе стороны - юридические лица. Законопроект устанавливает единый срок - три года для всех.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 г.

