Гибель новорожденного в больнице расследуют в Ингушетии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное по факту гибели новорождённого в результате неквалифицированных действий врачей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

"По данным следствия, вечером 16 сентября в отделение анестезиологии и реанимации новорожденных республиканского перинатального центра в Назрани поступил новорожденный с предварительным диагнозом "асфиксия тяжелой степени, дыхательная недостаточность третьей степени, врождённая пневмония, кровоизлияние в кожу лица", - сказал представитель ведомства.

По его словам, 14 октября в результате неквалифицированных действий врачей медицинского учреждения ребенок скончался.

Расследование дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по республике.

Ингушетия
