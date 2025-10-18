Экс-глава "Россетей Сибирь" Акилин арестован по делу о получении взятки

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Красноярска арестовал до 16 декабря бывшего генерального директора ПАО "Россети Сибирь" Павла Акилина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщила в субботу объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Обвиняемый будет помещен в СИЗО-1 Красноярска.

По данным ЕГРЮЛ, Акилин возглавлял ПАО "Россети Сибирь" с 5 апреля 2019 года по 30 марта 2025 года.

ПАО "Россети Сибирь" (ранее - ПАО "МРСК Сибири") создано в июле 2005 года. Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.