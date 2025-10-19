Пять муниципалитетов Белгородской области атакованы БПЛА, есть пострадавший

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области, ранен мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Волоконовском районе на участке автодороги Грушевка - Борисовка FPV-дрон ударил по автомобилю, стоящему на обочине. Ранен водитель", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавший с осколочным ранением ноги доставлен в Валуйскую ЦРБ, добавил он.

Кроме того, ударам подверглись село Вознесеновка, поселок Уразово, Грайворон и село Верхняя Покровка.

В результате атак повреждены два легковых автомобиля и несколько частных домовладений.