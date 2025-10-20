Мониторинг цен на рыбную продукцию в РФ будут вести на основе биржевых данных

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ включило рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на которые ведется на основе биржевых данных, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее постановление об этом подписано.

Речь идет об основных промысловых видах рыб (минтай, треска, пикша, сельдь, скумбрия) и лососевых (горбуша, кета и нерка). Участники рынка должны будут предоставлять на биржу информацию о внебиржевых сделках с такой рыбной продукцией при условии, что объем сделки составляет не менее 10 тонн. Это касается реализации продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

С 1 ноября 2025 такую информацию можно предоставлять в добровольном порядке, с 1 марта 2026 года - в обязательном. Отсроченное вступление в силу новых требований позволит участникам рынка постепенно подготовиться к нововведениям, отмечается в сообщении.

"Решение даст возможность отслеживать формирование цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара и будет способствовать поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке", - говорится в пресс-релизе.