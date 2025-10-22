Экопарк-отель горит в Красноярском крае на площади 900 кв.м., один человек пострадал

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Несколько деревянных корпусов горят на территории экопарк-отеля в Красноярском крае, есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Поступило сообщение о пожаре вблизи поселка Емельяново в Емельяновском районе. Установлено, что горят несколько деревянных корпусов. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет 900 кв.м. Пострадал работник отеля", - говорится в сообщении.

Самостоятельно эвакуировались 90 человек, отметили в ведомстве.

"Усилия пожарных сосредоточены на ликвидации возгорания и защите соседних корпусов. К тушению привлечены 24 человека и шесть единиц техники", - добавили в МЧС.