Открытое горение в отеле под Красноярском ликвидировано
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в отеле в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Красноярском крае ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
Пожарные МЧС России отстояли от огня восемь корпусов и оказали помощь в эвакуации имущества постояльцев. Повреждены огнем три корпуса. Поступила информация еще об одном пострадавшем работнике отеля.
Продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций. Для разведки места пожара применяется беспилотная авиационная система.
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.
Ранее сообщалось, что в отеле "Апартель" вблизи поселка Емельяново в пригороде Красноярска загорелись несколько деревянных корпусов. Самостоятельно эвакуировались 90 человек.
Предварительно установлено, что жилые строения загорелись из-за короткого замыкания.
Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав постояльцев базы отдыха.