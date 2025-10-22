Открытое горение в отеле под Красноярском ликвидировано

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в отеле в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Красноярском крае ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

Пожарные МЧС России отстояли от огня восемь корпусов и оказали помощь в эвакуации имущества постояльцев. Повреждены огнем три корпуса. Поступила информация еще об одном пострадавшем работнике отеля.

Продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций. Для разведки места пожара применяется беспилотная авиационная система.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в отеле "Апартель" вблизи поселка Емельяново в пригороде Красноярска загорелись несколько деревянных корпусов. Самостоятельно эвакуировались 90 человек.

Предварительно установлено, что жилые строения загорелись из-за короткого замыкания.

Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав постояльцев базы отдыха.