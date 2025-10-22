Поиск

Володина удивило льготное налогообложение устриц

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Льготное налогообложение на устрицы наравне с детским питанием не обосновано в условиях стремления к повышению эффективности бюджетного рубля, заявил на заседании Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин.

"У нас рыбопродукты облагаются по льготной шкале. Так? Так. Но они разные все. Устрицы. Идут как детское питание по налогообложению. Коллеги, но это не продукт массового потребления, - сказал он. - Тот, кто, как правило, их полюбил, может и платить другую цену за них".

"Вот такой подход должен быть, и когда речь идет о налогообложении сверхдоходов, скорее всего, все согласятся с налогообложением нельготным и этого продукта", - добавил спикер.

Он отметил, что в рамках повышения эффективности бюджетного рубля, депутаты ищут решения.

"Да, они есть, эти решения. И когда наши коллеги из разных фракций говорят, надо посмотреть, - надо посмотреть. И это тоже тема. Мы обсуждаем вопросы эти, не откладывая их под сукно. Но надо принимать решение грамотно, взвешенно", - сказал Володин.

Госдума на заседании рассматривает в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2026 и последующие 2027-2028 годы. На заседании присутствуют министр финансов Антон Силуанов и руководитель Счетной палаты Борис Ковальчук.

Антон Силуанов Вячеслав Володин Госдума Счетная палата Борис Ковальчук Минфин
