Военные РФ взяли под контроль два села в Днепропетровской и Запорожской областях

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над двумя селами в Днепропетровской и Запорожской областях - Ивановка и Павловка, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка ", - говорится в сообщении ведомства.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Павловка Запорожской области", - объявило министерство обороны.

По данным российских военных, группировка "Центр" в течение суток нанесла поражение живой силе и технике семи механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах Гришино, Сергеевки, Кучерова Яра, Николайполья, Торецкого, Белицкого, Димитрова и Красноармейска в ДНР. Потери украинских сил здесь составили свыше 520 военнослужащих, бронеавтомобиль, два пикапа.

Согласно сообщению Минобороны РФ, группировкой "Восток" за сутки нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах Александровки, Орестополя, Алексеевки в Днепропетровской области, Рыбного, Новоуспеновского, Зеленого Гая и Вишневого в Запорожской области.

"Противник потерял более 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шийковка, Новосергеевка, Петропавловка, Купянск Харьковской области, Масляковка и Ямполь Донецкой Народной Республики", - информирует Минобороны.

По его данным, потери украинских войск в течение суток составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубица, девять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Васюковка, Пазено, Дроновка, Николаевка, Степановка И Иванополье Донецкой Народной Республики", - рассказали в министерстве обороны.

За сутки армия Украины потеряла до 220 военнослужащих, три танка, боевую бронированную машину, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, четыре склада материальных средств, сказали в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям егерской бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Храповщина, Кондратовка, Хотень, Ленинское, Новая Сечь, Варачино Сумской области, Новоселовка и Новгород-Северский Черниговской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск", - сообщило Минобороны.

По его информации, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Новоандреевка Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области", - сказано в сообщении министерства.

