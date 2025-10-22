Набиуллина выступит в Совете Федерации 29 октября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации пригласил председателя Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину выступить на следующем заседании верхней палаты парламента 29 октября. Решение об этом принято сенаторами в среду.

Как ожидается, глава ЦБ выступит на тему "Вклад финансового сектора в развитие экономики и повышение благосостояния граждан".

"Прошу, коллеги, всех подготовиться. Тема важная, актуальная, в том числе для развития экономик субъектов Федерации", - обратилась к сенаторам председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.