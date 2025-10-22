Герасимов сообщил об отработке порядка действий по применению ядерного оружия

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в ходе плановой тренировки "ядерной триады" задействован комплекс "Ярс" с космодрома "Плесецк" и подводная лодка из акватории Баренцева моря.

"На тренировке предлагается отработать порядок действия по санкционированию, применению ядерного оружия. Практические действия будут осуществлять подвижный ракетный грунтовый комплекс "Ярс" с государственного испытательного космодрома "Плесецк", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Брянск" из акватории Баренцева моря", - сказал Герасимов в среду, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

Он добавил, что также задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС.