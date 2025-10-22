В РФ задержаны организаторы поставок сим-карт для мошенников, действовавших против казахстанцев

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД Казахстана совместно с российскими коллегами пресекли деятельность группы, наладившей канал поставок и активации сим-карт, использовавшихся для мошеннических звонков, сообщает пресс-служба казахстанского МВД.

По ее данным, сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана совместно с управлением киберполиции МВД РФ по результатам длительной разработки в трех регионах России задержаны лица, организовавшие канал поставки и массовую активацию сим-карт, используемых интернет-мошенниками для совершения противоправных действий в отношении граждан Казахстана и СНГ.

Изъято 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 сотовый телефон, использованных фигурантами для активации сим-карт, а также свыше 19 тыс. казахстанских и европейских сим-карт.

"В изъятых ноутбуках обнаружены "лог-файлы" с историей действий пользователей, содержащие сведения об активированных абонентских номерах казахстанских и иных операторов сотовой связи с начала 2023 года, которые в дальнейшем применялись для осуществления мошеннических звонков. На данный момент уже выявлено использование изъятых номеров в конкретных фактах", - отмечается в сообщении.

За противоправную деятельность задержано четыре гражданина РФ. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, указывается в информации.