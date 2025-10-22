Поиск

В Петербурге затруднено движение из-за массовой аварии на перекрестке Невского и Садовой

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В центре Петербурга на Невском проспекте образовался затор из-за столкновения нескольких машин на перекрестке проспекта с Садовой улицей, передал корреспондент "Интерфакса".

Затруднено движение на Невском по направлению к Московскому вокзалу. Стоят троллейбусы. По данным карт, пробка наблюдается практически на всей магистрали.

Как сообщил региональный главк МВД, на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы столкнулись восемь автомобилей. Пострадала женщина.

"Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя автомобиля Audi, который, предположительно, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора", - сказано в сообщении.

МВД Петербург Садовая улица Невский проспект
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев хотят ввести с 1 марта 2026 года

Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев хотят ввести с 1 марта 2026 года

Ученые ждут пика эпидемии гриппа в РФ после новогодних праздников

Путин провел тренировку по управлению стратегическими ядерными силами

Депутаты Госдумы предложили запретить отключать ЖКУ без решения суда

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ

В Генштабе заявили, что законопроект Минобороны о резервистах не затрагивает всех граждан

В Генштабе заявили, что законопроект Минобороны о резервистах не затрагивает всех граждан

В Генштабе планируют привлекать резервистов к защите гражданских объектов

К защите гражданских объектов в России привлекут подготовленных и патриотичных граждан

ВС постановил реабилитировать жертв политрепрессий СССР вне зависимости от обоснованности обвинения

ВС постановил реабилитировать жертв политрепрессий СССР вне зависимости от обоснованности обвинения
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7409 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });