В Петербурге затруднено движение из-за массовой аварии на перекрестке Невского и Садовой

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В центре Петербурга на Невском проспекте образовался затор из-за столкновения нескольких машин на перекрестке проспекта с Садовой улицей, передал корреспондент "Интерфакса".

Затруднено движение на Невском по направлению к Московскому вокзалу. Стоят троллейбусы. По данным карт, пробка наблюдается практически на всей магистрали.

Как сообщил региональный главк МВД, на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы столкнулись восемь автомобилей. Пострадала женщина.

"Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя автомобиля Audi, который, предположительно, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора", - сказано в сообщении.